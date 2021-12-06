«Газпром» сообщил, что Европа израсходовала почти четверть запасов подземных газовых хранилищ

Европа израсходовала почти четверть запасов подземных газовых хранилищ Фото: REUTERS

Из подземных газовых хранилищ (ПГХ) Европы отобрано уже почти четверть запасов голубого топлива, сообщает российский холдинг «Газпром». По информации компании, европейские ПХГ опустели на 23,4%.

«На 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году», – сказано в Telegram-канале «Газпрома».

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в подземные хранилища РФ нарастить объемы закачки голубого топлива в ПХГ Европы, в частности в Австрии и Германии. Также он отметил, что сложная ситуация на энергетическом рынке Европы создает некоторые риски и для России, поскольку она тесно связана с европейскими странами экономически.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пообещал перевыполнить обязательства по транзиту газа в Европу через Украину.