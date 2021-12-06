Авиаэксперт объяснил, почему в самолете Магадан-Новосибирск отключился автопилот Фото: Иван ВИСЛОВ

Система автопилотирования самолета авиакомпании S7 Airlines, летевшего рейсом Магадан-Новосибирск, могла отказать из-за сильного сопротивления воздуха, считает специалист по авиационной безопасности Александр Романов.

«Скорее всего, из-за повышенного сопротивления самолет не мог поддерживать заданную скорость в процессе полета, и поэтому автопилот автоматически выключился», – рассказал эксперт в беседе с «КП-Иркутск».

Напомним, в четверг, 2 декабря, борт авиакомпании S7 попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перевозчик не исключает, что перед вылетом были допущены нарушения во время противообледенительной обработки лайнера.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Экипаж самолета на время расследования отстранили от полетов.

Сайт kp.ru писал, что происходило на борту рейса S7 Магадан-Новосибирск, который чуть не упал из-за обледенения.