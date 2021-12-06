Расчетный банк WebMoney приостановил платежные операции по рублевым кошелькам

Расчетный банк платежной системы WebMoney приостановил на полгода некоторые операции по рублевым кошелькам. В частности, приостановлены операции физических лиц по пополнению неперсонифицированных, упрощенно-персонифицированных и персонифицированных электронных средств платежа физическим лицам, а также переводы между физлицами.

«6 декабря АО Банк «ККБ», Гарант и расчетный банк Системы по рублевым кошелькам получил предписание Центрального банка РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа с 7 декабря 2021 года на шесть месяцев. Это ограничение делает невозможным для участников Системы операции пополнения, обмена и перевода по P и R-кошелькам», – сообщается на сайте WebMoney.

Для владельцев P и R-кошельков остались доступны только оплата в торгово-сервисных предприятиях, оплата штрафов и налогов и вывод рублевых средств на собственные банковские счета. Последняя операция возможна только через систему быстрых платежей.