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Общество6 декабря 2021 20:24

Минцифры предложило ограничить запись через "Госуслуги" при превышении лимита запросов

В частности, ограничение планируется распространить на МФЦ
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Минцифры предложило ограничить запись через "Госуслуги" при превышении лимита запросов

Минцифры предложило ограничить запись через "Госуслуги" при превышении лимита запросов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минцифры РФ предложили при предоставлении в электронной форме государственных и муниципальных услуг ограничивать запись на прием в орган власти или МФЦ в случае превышения лимита запросов. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ.

- Возможность записаться на прием в орган через портал "Госуслуги" или официальных сайтов может быть ограничена ... если выявлено превышение лимита запросов, установленного административным регламентом, - сказано в документе.

В частности, данное ограничение предлагается ввести и для МФЦ.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. по словам зампредседа правительства РФ Дмитрия Чернышенко, речь идет о "Трудовой миграции онлайн". Считается, что суперсервис поможет мигрантам при заключении трудовых договоров с работодателем, а также при поиске вакансий.