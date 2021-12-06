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В мире6 декабря 2021 20:39

Пентагон отрицает создание угрозы гражданскому самолету над Черным морем

Американская сторона считает, что "это была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Пентагон отрицает создание угрозы гражданскому самолету над Черным морем

Пентагон отрицает создание угрозы гражданскому самолету над Черным морем

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона отрицает угрозу маневра в воздухе над Черным морем самолета-разведчика США для российского пассажирского авиалайнера .

- Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров, уж, конечно, не со стороны американских военных. Это была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла, - сказал представитель Пентагона журналистам во время выступления брифинге.

Накануне сообщалось, что американский разведывательный самолет опасно сблизился с пассажирским Airbus, который следовал по маршруту "Тель-Авив – Москва". Инцидент произошел над Черным морем 4 декабря 2021 года. для того, чтобы избежать столкновения экипаж гражданского судно по сигналу авиадиспетчера изменил курс. Военный самолет США на запросы диспетчерской службы не отвечал.