«Эвертон» обыграл «Арсенал» в матче 15-го тура чемпионата Англии Фото: REUTERS

Футболисты команды "Эвертон" на домашнем поле обыграли "Арсенал" в 15-м туре чемпионата Англии. Так спортсменам удалось прервать восьмиматчевую серию без побед в турнире.

Встреча команд состоялась в Ливерпуле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Эвертона". В составе проигравших от "Арсенала" отличился футболист Мартин Эдегор. У победителей голы в ворота соперников смогли забить Ришарлисон (80-я минута) и и Демарай Грей (90+2).

Для спортсменов "Эвертона" это первая побед в чемпионате Англии с 25 сентября, тогда команда дома обыграла "Норвич" со счетом 2:0.

Теперь "Эвертон" занимает 12-е место в турнирной таблице в английской премьер-лиге, у команды с 18 очками. Проигравшие второй матч спортсмены клуба "Арсенал" пока идут седьмыми, у них 23 балла.