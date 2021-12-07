Генконсул РФ в Хьюстоне сообщил о сокращении числа дипломатов до двух человек Фото: REUTERS

Работа в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне ведется усилиями всего лишь двух дипломатов. Об этом заявил представитель дипведомства Александр Захаров.

При этом он отметил, что сейчас наблюдается положительная динамика в диалоге двух стран по визовым вопросам, что говорит о возможности прибыть новым сотрудникам.

- У нас осталось два дипломата, включая меня. Но есть позитивные подвижки ... позволят прибыть новым сотрудникам. Это касается как американских диппредставительств в России, так и российских дипмиссий в США - сказал Захаров РИА Новости.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 дипломатов РФ вместе с семьями покинут Соединенные Штаты 30 января 2022 года. Он сообщил, что у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы. По словам посла, Соединенные Штаты по-прежнему воспринимают Россию как противника.