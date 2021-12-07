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Экономика7 декабря 2021 1:24

В Совфеде РФ считают маловероятным отключение России от SWIFT

Джабаров считает, что Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Соединенные Штаты Америки вряд ли пойдут на то, что принять меры по отключению России от системы SWIFT. Об этом рассказал первый замглавы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что подобные шаги могут обернуться потерями для других страны.

- Я полагаю, что Запад вряд ли пойдет на это, отключение от SWIFT. Россия довольно тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран, - заявил Джабаров в эфире телеканала "Россия-24".