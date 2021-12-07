Почти 60 миллионов россиян привились от гриппа Фото: Ксения Высотина

В России в текущем сезоне от гриппа привились почти 60 миллионов россиян, что составляет 40,7% от численности населения страны. Об этом 7 декабря сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По состоянию на 4 декабря 2021 года в РФ привиты свыше 59,46 миллиона граждан.

В документе отметается, что на данный момент эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране превышены в 54 регионах. Число регионов с превышением этого показателя возросло на 10 по сравнению с прошлой неделей.

Напомним, кроме вакцинации от гриппа в России продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Для граждан доступные несколько отечественных вакцин. Все они прошли необходимые испытания и доказали свою безопасность и эффективность в борьбе с вирусом. На данный момент вакцинация от ковида является лучшим вариантом защиты организма от тяжелого течения болезни.