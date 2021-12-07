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В мире7 декабря 2021 4:46

SANA: Израиль нанес воздушный удар по окрестностям порта Латакии в Сирии

Атака совершена со стороны Средиземного моря
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Воздушная атака несколькими ракетами совершена со стороны Средиземного моря

Воздушная атака несколькими ракетами совершена со стороны Средиземного моря

Фото: REUTERS

Израиль нанес авиаудар по территории порта Латакии в Сирии, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания (SANA).

По информации сирийских журналистов, воздушная атака несколькими ракетами совершена со стороны Средиземного моря. Обстрелу подверглась площадка с контейнерами в торговом порту, причем несколько из них загорелось, утверждает SANA.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить заявил, что израильские Военно-воздушные силы нанесли ракетные удары по Сирии. По его словам, тактические истребители F-16 обстреляли объекты в провинции Хомс с территории Ливана.

По его словам, системы ПВО "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" сумели уничтожить десять ракет, а израильские ВВС сумели нанести незначительный ущерб атакованным объектам.