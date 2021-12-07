SANA: Израиль нанес воздушный удар по окрестностям порта Латакии в Сирии

Воздушная атака несколькими ракетами совершена со стороны Средиземного моря Фото: REUTERS

Израиль нанес авиаудар по территории порта Латакии в Сирии, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания (SANA).

По информации сирийских журналистов, воздушная атака несколькими ракетами совершена со стороны Средиземного моря. Обстрелу подверглась площадка с контейнерами в торговом порту, причем несколько из них загорелось, утверждает SANA.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить заявил, что израильские Военно-воздушные силы нанесли ракетные удары по Сирии. По его словам, тактические истребители F-16 обстреляли объекты в провинции Хомс с территории Ливана.

По его словам, системы ПВО "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" сумели уничтожить десять ракет, а израильские ВВС сумели нанести незначительный ущерб атакованным объектам.