Вирусолог Чумаков предположил, что омикрон-штамм способен стать "природной вакциной" от коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса, возможно, даст людям устойчивый иммунитет к инфекции Фото: REUTERS

Омикрон-штамм способен стать "природной вакциной" от коронавируса, заявил Ura.ru вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

Он предположил, что люди, переболевшие новым штаммом, станут устойчивы к любой коронавирусной инфекции.

"То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам", - уточнил Чумаков.

По его словам, если это предположение верно, то "омикрон" поможет миру забыть о локдаунах.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Зараженные недавно прибыли из Южно-Африканской Республики.

Напомним, омикрон-вариант коронавируса появился в Южной Африке – самая ранняя информация о нем прошла 9-11 ноября. Случаи заражения новым штаммом зафиксированы в 15 странах, больше всего заболевших в ЮАР и Ботсване.