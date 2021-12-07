Госкомиссия России разрешила полет двух японских туристов на МКС

В России разрешили полет двух японских туристов на МКС Фото: REUTERS

Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-20», в котором отправятся на МКС два японских туриста Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано. Об этом сообщил «Роскосмос».

- Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20», — гласит текст сообщения.

Пуск запланирован на 10:38 по московскому времени 8 декабря 2021 года. Экипаж вернется на Землю 20 декабря.

Ранее российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и вывела на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo. Об этом сообщила компания Arianespace. Пуск состоялся в 03:19 по московскому времени. Двигатели разгонного блока были запущены примерно через 19 минут после старта. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал у себя в Twitter фотографию ракеты с космодрома и пошутил над зеркальным отражением аппарата на влажных плитах площадки. «Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету — специально для запуска с другой стороны Земли.» — подписал фотографию Рогозин.