«Арктика - наш общий дом»: Ямал принимает молодых лидеров со всего мира

6 декабря в Салехарде открылись два масштабных мероприятия - форум молодых лидеров Арктического совета ICE и форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север». В общей сложности в столицу Ямала прибыло около 200 представителей со всей Арктики. На открытии форумов с приветственным словом к гостям обратился губернатор Ямала Дмитрий Артюхов:

«Рад приветствовать на Ямале самых активных, самых творческих молодых людей со всего большого Севера. Арктика - наш общий дом, - отметил глава региона. - Здорово, что есть площадки, где мы обсуждаем её развитие. Ведь именно вам в дальнейшем определять её будущее».

Форум ICE проводится в рамках председательства России в Арктическом Совете. Его цель - развитие международного сотрудничества среди молодежи северных стран, повышение навыков и компетенций молодых лидеров. Участие в форуме принимают 100 представителей восьми стран Арктического Совета. Это молодые политики, дипломаты, лидеры общественных организаций, волонтеры, предприниматели, учёные. В течение трёх дней они будут обсуждать вопросы экологии, устойчивого развития арктических территорий, созданию креативных индустрий, поддержку добровольчества. Также для них пройдут лекции и мастер-классы по развитию лидерских качеств, формированию имиджа. На форуме выступят 25 спикеров, в том числе представители США, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Великобритании.

В работе форума «Российский Север» принимают участие 100 человек из 28 регионов. Они пройдут обучение по трем трекам: "Молодежное предпринимательство", "Языковое и культурное наследие", "Арктическое гостеприимство". Спикерами выступят известные федеральные и региональные эксперты.