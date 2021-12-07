Баллы, бонусы и мили: Эксперты назвали самые выгодные программы лояльности российских банков без кэшбека

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Только 24,5% клиентов российских банков не пользуются программами лояльности: остальные уже оценили их преимущества. Банки.ру провел новое исследование, посвященное программам лояльности без кэшбека. Вместо рублей банки начисляют своим клиентам за траты по карте баллы или мили. Впоследствии накопленные бонусы можно использовать для оплаты товаров и услуг. В исследовании приняли участие крупнейшие российские банки, программы лояльности которых в совокупности охватывают более 95 миллионов человек, а также читатели портала.

Как показали результаты опроса, большинство читателей (88,2%) считают прямой кэшбек рублями более выгодным, чем начисление бонусов. Тем не менее, программами лояльности без кэшбэка клиенты тоже активно пользуются. Самой популярной среди них оказалась программа «СберСпасибо» от СберБанка: к ней подключились 26% опрошенных. На втором месте - программа «Мультибонус» для владельцев карт ВТБ и Почта Банка (20,1% пользователей), на третьем - «МКБ Бонус» Московского Кредитного Банка (13,2%). При этом большинство участников программ лояльности предпочитают накапливать бонусы, пользуясь дебетовыми картами (84,3% респондентов). Кредитки с программами лояльности выбрали менее трети респондентов.

По данным исследования Банки.ру, накопленные баллы клиенты чаще всего расходуют на оплату продуктов и туристических услуг (покупку ж/д или авиабилетов, бронирование отелей, оплату аренды автомобилей и т. д.), на приобретение бытовой техники и электроники, а также на расчеты в заведениях общепита (кафе, ресторанах и компаниях по доставке готовой еды).

Как выяснилось в ходе опроса, пользователи бонусных программ реже обменивают заработанные баллы на реальные рубли (так поступают 3,9% респондентов), чем это показывают данные банков-участников опроса (9,9%).

- Вероятно, дело в отсутствии у многих банков программ лояльности, позволяющих осуществлять обмен баллов на рубли. А в программах, где такой обмен возможен, как правило, курс обмена зависит от нескольких факторов, например от премиального уровня карты или от объема накопленных баллов, за которые можно получить рубли, а не товары и услуги, - считают организаторы исследования.

Многие участники опроса также пользуются всевозможными небанковскими программами лояльности. Среди них по популярности лидирует программа Выручай-карта от «Пятерочки» (ее назвали 61,8% респондентов), «Перекрестка» (40,7%) и РЖД (26,5%). В топе наиболее популярных программ также оказались бонусные предложения авиакомпаний и крупных автозаправочных сетей.

Авторы исследования приводят обзор самых популярных банковских и небанковских программ лояльности крупнейших российских банков. Из него, например, можно узнать, по какому курсу накапливаются бонусы, баллы или мили, на что и как их можно потратить, и через какой промежуток времени эти накопления «сгорают».

- Несмотря на некоторое снижение популярности кобрендовых карт, компании и банки продолжают делать взаимовыгодные продукты. Как и в банковской системе в целом, крупные банки доминируют на рынке программ лояльности, уступая, может, только федеральным продуктовым сетям. И абсолютно все банки делают ставку на универсальность, включая и собственные «мильные» программы, и выбор между баллами и кэшбэком, кооперируясь сразу с несколькими партнерами на выбор пользователя, - комментируют эксперты. - Дело уже не столько в курсе обмена баллов на товары или рубли, размере банка, месячном ограничении или сроке годности бонусных баллов, сколько в простоте условий и удобстве пользования программами лояльности для максимального числа клиентов.