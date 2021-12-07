Правительство выделило 6 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении шести миллиардов рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

- Правительство продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Свыше 6 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Там напомнили, что выплаты введены указом президента России Владимира Путина в 2020 году. Их выдают семьям с низкими доходами.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России подготовило поправки, касающиеся начислений пенсий. Изменения распространятся на те группы пенсионеров, которые имеют право на единовременные выплаты всех накоплений. Теперь заявления на выплату единовременных пенсионных накоплений можно будет подать в электронном виде на портале Госуслуг. Такой порядок закрепят за социально незащищенными гражданами, получающими пенсии по потере кормильца или инвалидности, а также за теми, кто имеет недостаточно большой трудовой стаж для назначения страховой пенсии по старости и недобор по пенсионным баллам.