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Политика7 декабря 2021 8:01

Трамп назвал переговоры Путина и Байдена "неравным матчем"

Экс-президент США заявил, что "матч вообще нельзя было разрешать" из-за явного превосходства российского лидера
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: REUTERS

Американскому лидеру Джозефу Байдену вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным – это все равно что школьной команде играть против "Патриотов Новой Англии" (профессиональный футбольный клуб, многократный чемпион Соединенных Штатов), заявил в эфире Newsmax TV бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, настолько сильно превосходство российского лидера.

"Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны, - подчеркнул Трамп. - Этот матч вообще нельзя было разрешать".

Экс-глава Соединенных Штатов также выразил мнение, что "никто не был таким жестким с Россией", как он, несмотря на уважение к Владимиру Путину.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и Джо Байден в ходе предстоящих переговоров обсудят ситуацию на Украине, в Афганистане, Иране, Сирии и Ливии. Еще одной темой станут двусторонние отношения.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена запланированы на вторник, 7 декабря 2021 года. Они должны пройти в формате видеосвязи.