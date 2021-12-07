Синоптик Тишковец сообщил, что сугробы в Москве превысили месячную норму

Сугробы в Москве превысили месячную норму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в Москве превысили месячную норму.

- Сугробы растут как на дрожжах! В Москве к 9 утра было: ВДНХ- 13 см, Балчуг- 14 см, Тушино - 21 см. Климатическая норма снежного покрова для 1 декады декабря - 9 см, — написал специалист у себя на странице в социальной сети Instagram.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве во второй половине этой недели ожидаются 20-сантиметровые сугробы, что характерно для начала января. Отмечалось, что в Центральной России зима стартовала резко «с убедительных успехов», и на базовой метеостанции ВДНХ в Москве к утру четверга, 2 декабря, снежный покров вырос до восьми см, а на Балчуге данный показатель вырос до десяти см, в Тушино - до 13 см. Согласно прогнозам, обильные снегопады пройдут 7-8 декабря, в результате чего во второй половине следующей недели, 8-12 декабря, «снегомерные линейки «утонут» в сугробах на глубину 18-23 см».