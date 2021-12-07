Электричка сбила сотрудницу вокзала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге электричка сбила сотрудницу вокзала Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Утром, 7 декабря, рядом с железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге электропоезд, следующий маршрутом «Екатеринбург – Дружинино», сбил сотрудницу вокзала, которая переходила пути.

Пострадавшую женщину экстренно госпитализировали в одну из больниц города, врачи несколько часов боролись за ее жизнь, однако полученные травмы оказались смертельными. Об этом пишет информационное издание TagilCity.ru.

Позже стало известно, что трагический инцидент произошел на девятом пути станции «Екатеринбург-Пассажирский» в 8:27 часов по местному времени сразу после отправления электропоезда в сторону станции «Площадка ВИЗ».

Сейчас сотрудники Уральской транспортной прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия, они намерены проверить исполнение действующего законодательства, касающегося безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Собственную проверку проводят следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.