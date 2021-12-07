Глава ЦРУ рассказал, что поседел во время работы в Москве

Глава ЦРУ Уильям Бернс Фото: REUTERS

Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс поседел во время работы в Москве, когда занимал должность посла США в России. Об этом рассказал изданию Wall Street Journal сам Бернс.

Послом Соединенных Штатов в российской столице он был всего три года – с 2005 по 2008. По его словам, именно в этот период он приобрел "большую часть седины".

"Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году", - отметил руководитель ЦРУ.

Он уточнил, что те переговоры были связаны с ядерной программой Ирана.

Как ранее писал сайт kp.ru, Уильям Бернс во время своего визита в Москву в ноябре текущего года предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за "гаванский синдром" у американских дипломатов. По данным американских журналистов, Бернс обсудил этот вопрос с руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) России.