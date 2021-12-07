Суд Москвы оштрафовал Google на пять миллионов рублей

Московский суд оштрафовал Google на пять миллионов рублей Фото: REUTERS

Мировой судья в Москве оштрафовал компанию Google на пять миллионов рублей за неудаление ссылок на запрещенную информацию. Об этом сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

- Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 5 миллионов рублей, — цитирует Гуринчук РИА Новости.

Позже суд рассмотрит еще два протокола.

Напомним, компаниям Google и Meta грозят штрафы до десяти процентов годовой выручки в России. Об этом сообщила пресс-служба Таганского суда Москвы. Судебное заседание назначено на 24 декабря 2021 года. Протоколы составлены по статье о повторном отказе удалить запрещенную информацию. Компаниям грозит от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, который предшествует тому, в котором было выявлено административное правонарушение.