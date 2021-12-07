Ставки по вкладам выросли до 8% годовых

По данным Росстата, годовая инфляция в России выросла до 8,4% годовых. В связи с этим на ближайшем заседании Центробанк, скорее всего, еще раз повысит ключевую ставку. Она уже составляет 7,5% годовых, а будет минимум на полпроцента выше.

Понимая это, банки начинают заранее повышать доходность размещаемых сбережений. Так, банк «Открытие» увеличил ставки по рублевым депозитам. По вкладу «Надежный» премиальные клиенты смогут получить максимальную ставку 8% годовых (клиенты без этого статуса - 7,8%). При этом повышенный доход полагается и тем, кто получает зарплату или пенсию на карты банка. По вкладу «Надежный партнер» это те же 8% годовых.

Ставки действуют при размещении средств на срок от года до двух лет и при получении процентов в конце срока, говорится в официальном сообщении банка. При этом для тех клиентов, которые не хотят фиксировать ставку на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка».

- С 1 декабря базовая ставка по нему установлена на уровне 6% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей, - объяснили в банке и напомнили, что все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Напомним, российский Центробанк повышает ключевую ставку с апреля этого года. За это время она выросла почти вдвое. Тем не менее власти считают, что разгон инфляции скоро закончится и темпы роста цен начнут снижаться. Вслед за этим начнут снижаться и ставки по вкладам. Как недавно заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, к концу 2022 года инфляция в России должна опуститься до 4% годовых. Это значит, что нынешние ставки по депозитам, если фиксировать их на долгий срок, могут оказаться вдвое выше инфляции. Для сравнения, похожая ситуация была в конце 2014 года. Тогда ключевая ставка ЦБ поднялась до 17% годовых. И многие россияне успели оформить долгосрочные вклады под 18 - 20% годовых, а потом несколько лет получать доходность, в разы превышающую инфляцию. Уже к концу 2015 года ключевая ставка и средние ставки по банковским депозитам упали до 11% годовых.