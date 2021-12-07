Набиуллина сравнила передачу личных данных экосистемам с покупкой бус аборигенами

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина настороженно относится к передаче личных данных экосистемам – сервисам, объединяющих в себе разнородные услуги в самых различных сферах. Об этом глава председатель Центробанка заявила в ходе форума "Финополис".

Она сравнила это с ситуацией, в которой оказались аборигены, когда им предложили менять на бусы "что-то несоизмеримо более ценное".

"Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда, как аборигены за бусы, готовы продать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные, и с этими данными — право выбора", - заявила Набиуллина.

Глава ЦБ предложила задуматься над тем, точно ли это действительно то, что нужно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России по-прежнему против признания биткоина официальным платежным средством для расчетов внутри России. По словам главы ЦБ, регулятор не возражает против использования в стране цифровых валют, но только при условии, если они не используются для теневых операций.