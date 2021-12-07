Крупнейшие киносети России отказались от проката «Елок-8»

Российские киносети отказываются от проката «Елок-8» Фото: скриншот видео

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино», а также «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар» отказались от проката восьмой части серии фильмов «Елки». Причиной стало то, что премьера киноленты в онлайн-кинотеатрах запланирована всего через две недели после премьеры в обычных кинотеатрах. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Фильм стартует в кинотеатрах 16 декабря 2021 года, на онлайн-платформах он появится уже 30 декабря. Киносети уверены, что это помешает коммерческому успеху прокату и настаивают, что фильм вышел в онлайн-кинотеатрах минимум через шесть недель.

В кинокомпании Bazelevs, снявшей «Елки-8» отказались комментировать данную информацию.

Напомним, мюзикл «Вестсайдская история» американского режиссера Стивена Спилберга запретили в шести странах Ближнего Востока. Речь идет о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Катаре, Бахрейне, Омане и Кувейте. Как сообщило издание The Hollywood Reporter, причиной такого решения стал персонаж-трансгендер, которого сыграла небинарная актриса Эзра Минас. В Саудовской Аравии и Кувейте не разрешили прокат фильма. В остальных странах попросили внести корректировки, однако студия Disney отказалась это делать.