В Кремле сообщили о большом количестве фейков перед переговорами Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о большом количестве фейком перед онлайн-переговорами президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

- Огромное количество "уток" публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что, скажем так, напряженность возрастает в риторике. Но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять, — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о том, как повлияют на настроение Путина передл переговорами сообщения в СМИ о планах Белого дома ввести новые санкции против России.

Песков также отметил, что Москва не ожидает прорыва в российско-американских отношенияхпосле переговоров глав государств.

Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и Джо Байден в ходе предстоящих переговоров обсудят ситуацию на Украине, в Афганистане, Иране, Сирии и Ливии. Кроме того, лидеры России и США могут затронуть вопросы стратегической стабильности, реализации инициативы Путина о проведении саммита "пятерки" Совета безопасности ООН, договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток. По словам Ушакова, дата диалога президентов предварительно утвреждена, ее объявят после согласования с Вашингтоном.