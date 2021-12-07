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Политика7 декабря 2021 10:26

Песков назвал недостоверной информацию о новых санкциях США против России

Ранее Bloomberg сообщил, что США и ЕС готовят санкции против российских банков на случай "агрессии" РФ против Украины
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии косвенных подтверждений информации в СМИ, что Белый дом планирует ввести новые санкции против России.

- Я не стал бы на это реагировать, много сейчас всего публикуется правдивого и лживого. Я не видел никаких косвенных подтверждений (от) Белого дома, поэтому ничего не могу сказать, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

При этом в Кремле знают о "пристрастии" США к санкциям, отметил Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз готовят план санкций против крупнейших российских банков и РФПИ на случай "нападения РФ на Украину". По информации журналистов, в числе рассматриваемых санкций запрет на покупку долговых обязательств на вторичном рынке, а также ограничения по конвертации рублей в доллары, евро, фунты стерлингов и другие валюты. По словам источника, еще одним вариантом назывался закрытия доступа России к системе финансовых платежей SWIFT, но чиновники не склонны к нему, так как он "наносит ущерб рядовым гражданам".