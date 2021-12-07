Песков: правительство РФ прорабатывает возможность поставок газа "Роснефти" в Европу

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России работает над вопросом возможных поставок газа "Роснефти" в Европу. Соответствующее заявление сделал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 7 декабря 2021 года.

"Эта тема действительно прорабатывается в правительстве", - констатировал Песков, уточнив, что не может сказать о сроках исполнения соответствующего поручения главы государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2". Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.

Напомним, для устранения этого препятствия компания Nord Stream 2 AG создаст "дочку" в Германии. Это поможет сертифицировать трубопровод "Северный поток — 2". При этом в Nord Stream 2 AG отказались разглашать детали и сроки сертификации.