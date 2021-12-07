Глава Амурской области Василий Орлов: «В 2022 году условия для занятий спортом будут улучшены в восьми сельских школах»

Дети с удовольствием тренируются в обновленных спортивных залах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Амурской области в рамках национального проекта «Образование» в 2021 году отремонтировали 11 спортивных залов в сельских школах. Эта работа будет продолжена и в следующем году, рассказал глава региона Василий Орлов. На 2022 год в Приамурье планируется реконструировать еще восемь спортивных площадок в сельских учебных заведениях.

- Формировать привычку к здоровому образу жизни необходимо с ранних лет. С этой целью в Амурской области модернизируем школьные стадионы, в сельских школах ремонтируем и переоснащаем спортзалы, оборудуем новые спортивные площадки и спортивные клубы. Кроме того, важно, чтобы занятия проходили в комфортных и безопасных условиях. В этом году на модернизацию спортзалов в 11 сельских школах из федерального бюджета выделено более 14 миллионов рублей. В планах на 2022-й – обновление восьми спортзалов, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Обновленные спортивные площадки пользуются у ребят большой популярностью: занятия и тренировки на них идут с утра и до вечера. В первой половине дня в школах проходят уроки физкультуры, а затем проводятся мероприятия дополнительного образования. Дети разных возрастов играют в волейбол, баскетбол, участвуют в военно-патриотических играх и мероприятиях.

Одна из обновленных спортплощадок – зал для занятий физкультурой в школе села Большая Сазанка Серышевского района. Такой масштабный ремонт в учебном заведении не проводился со времени постройки здания, которое появилось здесь 24 года назад. В спортзале покрасили стены и потолок, установили металлопластиковые окна, оборудовали новые светильники и современные баскетбольные щиты. Благодаря нацпроекту «Образование» дети теперь тренируются в комфортных и современных условиях.

- Школьникам стало намного комфортнее заниматься физкультурой и спортом, - рассказал директор школы Евгений Адищев. - Детям очень нравится. Всего их у нас 124 человека. Также у нас обновлен инвентарь. Приобретены футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и два тренажера.

Еще одно учебное заведение, где ребята теперь тренируются в новых условиях, - школа села Саскаль Шимановского района. В ней тоже не было ремонта больше 20 лет. Представитель руководства школы Ольга Курако рассказала, что после ремонта в спортзале стало не только красивее, но и теплее.

- Я посещаю практически все спортивные секции, которые есть в школе, например, футбол, волейбол, теннис, - поделился ученик девятого класса Дмитрий Красильников. - После ремонта спортзал преобразился, стало больше света, так мне нравится значительно больше, чем было раньше.

Модернизация спортивных залов в сельских школах Амурской области в рамках национального проекта «Образование» стартовала в 2019 году. В первый год реализации нацпроекта в регионе обновили восемь спортивных залов, столько же площадок было отремонтировано в 2020 году.