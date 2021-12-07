Глава ЦРУ считает, что Россия способна "пойти на риск" по Украине

Уильям Бернс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс выразил мнение, что нельзя недооценивать готовность России к агрессивным действиям против Украины. Соответствующее заявление Бернс сделал на видеоконференции газеты The Wall Street Journal.

"Мы не знаем, принял ли Путин решение использовать силу, но мы знаем, что российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия", - цитирует Бернса агентство Reuters.

Как ранее писал сайт kp.ru, Уильям Бернс рассказал, что поседел во время работы в Москве, когда занимал должность посла США в России.

Стоит отметить, что в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается "нападать" на соседей, и тем не менее, на Украине уже почти восемь лет периодически заявляют, что россияне готовят полномасштабное "вторжение", и вот-вот нападут.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ноябре заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, "нагнетая страшилки" о возможном вторжении России на ее территорию.