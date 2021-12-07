Опрос: почти половина россиян не брали и не намерены брать кредит на покупку жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах" выяснили, что 45 процентов россиян не брали и не намерены брать кредит на покупку жилья.

Около 20% участников опроса рассказали, что у них уже есть действующая ипотека, еще 11% уже расплатились. 23% опрошенных заявили о готовности взять ипотечный кредит, сообщает Lenta.ru

При этом аналитики отметили, граждане стали чаще (60%) отказываться от цифровой ипотеки.

Ранее стало известно, что динамика ключевой ставки ЦБ РФ, вернувшейся на уровень июня-июля 2019 года, привела к подорожанию ипотеки.

"Большинство игроков будет вынуждено отреагировать на увеличение стоимости фондирования и повысить ставки по ипотеке", - цитирует директора департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанк Дом" Вадима Мамонова ФАН.

При этом, премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам призвал сохранить доступность ипотеки для россиян, передает "Москва 24".