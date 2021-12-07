Власти ЮАР запретили покидать страну людям, заболевшим омикрон-штаммом коронавируса

Покидать ЮАР людям, зараженным омикрон-штаммом коронавируса, запрещено Фото: REUTERS

Правительство Южно-Африканской Республики запретило покидать страну людям, которые заразились коронавирусной инфекцией омикрон-штамма, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства ЮАР в России.

"ЮАР следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий, - уточнил представитель африканского государства. - Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну".

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне, вернувшиеся из поездки в ЮАР, должны будут пройти двухнедельный карантин в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон". По словам руковдителя ведомства, пока омикрон-штамм в России не выявлен.

Несмотря на все предпринятые меры безопасности, двое россиян все-таки заразились новым штаммом. Они прибыли из ЮАР.