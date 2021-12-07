Минтруд подготовил предложения о дополнительной компенсации инфляции для пенсионеров

В Минтруде подготовили предложения о дополнительной компенсации инфляции для пенсионеров Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство подготовило предложения о дополнительной компенсации инфляции для пенсионеров.

Он заметил, что в принятом бюджете предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако инфляция, по мнению Котякова, будет немного выше.

- Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов... дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения, — сказал глава Минтруда.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России подготовило поправки, касающиеся начислений пенсий. Изменения распространятся на те группы пенсионеров, которые имеют право на единовременные выплаты всех накоплений. Теперь заявления на выплату единовременных пенсионных накоплений можно будет подать в электронном виде на портале Госуслуг. Такой порядок закрепят за социально незащищенными гражданами, получающими пенсии по потере кормильца или инвалидности, а также за теми, кто имеет недостаточно большой трудовой стаж для назначения страховой пенсии по старости и недобор по пенсионным баллам.