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Политика7 декабря 2021 11:24

Песков считает, что не стоит ждать прорыва от переговоров Путина и Байдена

Представитель Кремля подчеркнул, что это "рабочий разговор в сложный период"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин и Джозеф Байден

Владимир Путин и Джозеф Байден

Фото: REUTERS

От саммита президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом не следует ждать каких-то прорывных решений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 7 декабря.

"Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора, - подчеркнул Песков. - Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период".

Вместе с тем, по мнению официального представителя Кремля, решение Путина и Байдена провести переговоры свидетельствует о желании лидеров обсудить сложившуюся ситуацию.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину и Джозефу Байдену в ходе переговоров предстоит провести "ревизию женевских договоренностей", то есть уточнить исполнение тех мероприятий, о которых договорились Путин и Байден в ходе прошлой встречи в Женеве.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена запланированы на вторник, 7 декабря 2021 года. Они должны пройти в формате видеосвязи.