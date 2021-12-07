Лавров сообщил, что Путин на переговорах с Байденом заявит о важности соблюдения Минских соглашений Украиной

Владимир Путин Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом подчеркнет важность соблюдения Минских соглашений Украиной.

Лавров заявил, что мирное урегулирование в Донбассе может быть достигнуто только путем Минских соглашений.

- Сегодня будет важное событие - контакт между Путиным и Байденом. Мы будем очень четко излагать наши подходы к урегулированию - соблюдать киевский режим Минский комплекс мер. Больше никого Киев не слушает. У нас очень серьезную озабоченность вызывает то, как киевский режим пытается своих кураторов провоцировать, — сообщил руководитель внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Украина активно стягивает тяжелое вооружение к Донбассу. По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, данные о перемещении войск Украины к границе с РФ подтверждены уже давно. По мнению Лаврова, украинские власти становятся "все более и более наглыми" по отношению к России и Минским договоренностям. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина уже стянула 125 тысяч военных в зону конфликта в Донбассе.