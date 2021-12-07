Греф назвал «чушью» информацию западных СМИ о новых санкциях США против банков России

Герман Греф Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Сбербанка Герман Греф назвал чушью информацию в западных СМИ о том, что США планируют ввести новые санкции против России.

- Ну это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают, — сказал он в разговоре с журналистами.

Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз готовят план санкций против крупнейших российских банков и РФПИ на случай "нападения РФ на Украину". По информации журналистов, в числе рассматриваемых санкций запрет на покупку долговых обязательств на вторичном рынке, а также ограничения по конвертации рублей в доллары, евро, фунты стерлингов и другие валюты. По словам источника, еще одним вариантом назывался закрытия доступа России к системе финансовых платежей SWIFT, но чиновники не склонны к нему, так как он "наносит ущерб рядовым гражданам".