Минцифры планирует дать банкам доступ к данным о детях и супругах заемщиков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Банкам хотят предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков. Информацию уже подтвердили в крупнейших кредитных организациях.

"Данные ЕГР ЗАГС в первую очередь необходимы банкам для своевременного получения или подтверждения сведений о смерти клиента. Сведения о семейном положении важны при залоговом кредитовании для выстраивания юридически правильного пути клиента", — пояснил "Известиям" зампред правления Почта Банка Павел Тулубьев.

Получать данные о семье для расчета расходов планируется через так называемый "Цифровой профиль". Отмечается, что работы по выводу сведений через него ведутся в Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС).

Напомним, правительство отменило обязательный штамп в паспорте о браке и детях. Теперь обязательными остались отметки о месте регистрации и отношении к воинской службе, передает телеканал "360".