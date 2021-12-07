ВОЗ назвал крайней мерой обязательную вакцинацию от коронавируса

В ВОЗ назвали крайней мерой обязательную вакцинацию от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге назвал обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции крайней мерой.

- Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации. Они показали свою эффективность в отдельных случаях, но такие требования зависят от контекста, — сказал он на брифинге.

Клюге добавил, что в таком случае необходимо оценивать реакцию общества на обязательную вакцинацию.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове сообщила, что предварительные данные указывают на более легкое течение болезни при заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Ван Керкхове подчеркнула, что может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов, поэтому должно пройти несколько недель прежде, чем разовьется тяжелое течение болезни.