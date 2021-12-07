Вирусолог Альтштейн заявил, что данные о реакции омикрона на вакцины будут получены в течение недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что данные о реакции омикрона-штамма на вакцины могут быть получить в течение недели.

"Предположительно вакцины будут работать, но вероятно слабее, чем против других штаммов", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

По его мнению, компании, которые занимаются разработкам вакцин заинтересованы в том, чтобы скорее получить результаты исследований.

Биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин сообщал, что иммунной системе будет сложнее узнать новый-штамм, так как в "омикроне" много точечных мутаций.

"Много обычных точечных мутаций, то есть замен одной буквы на другую (в геноме), которые попадают в разные регионы спайка и про которые известно, что они связаны с узнаванием нашей иммунной системой", - цитирует Базыкина ОТР.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снимать ограничения по коронавирусу рано. Согласно данным, которые она привела, рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 11 российских регионах, а снижение - в 57 субъектах России.