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Здоровье7 декабря 2021 12:44

Вирусолог Альтштейн заявил, что данные о реакции омикрона на вакцины будут получены в течение недели

По его мнению, компании, которые занимаются разработкам вакцин заинтересованы в том, чтобы скорее получить результаты исследований
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Вирусолог Альтштейн заявил, что данные о реакции омикрона на вакцины будут получены в течение недели

Вирусолог Альтштейн заявил, что данные о реакции омикрона на вакцины будут получены в течение недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что данные о реакции омикрона-штамма на вакцины могут быть получить в течение недели.

"Предположительно вакцины будут работать, но вероятно слабее, чем против других штаммов", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

По его мнению, компании, которые занимаются разработкам вакцин заинтересованы в том, чтобы скорее получить результаты исследований.

Биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин сообщал, что иммунной системе будет сложнее узнать новый-штамм, так как в "омикроне" много точечных мутаций.

"Много обычных точечных мутаций, то есть замен одной буквы на другую (в геноме), которые попадают в разные регионы спайка и про которые известно, что они связаны с узнаванием нашей иммунной системой", - цитирует Базыкина ОТР.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снимать ограничения по коронавирусу рано. Согласно данным, которые она привела, рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 11 российских регионах, а снижение - в 57 субъектах России.