Мужчина открыл стрельбу в МФЦ Москвы

В Москве мужчина открыл стрельбу в МФЦ Фото: Артем КИЛЬКИН

В МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице в Москве неизвестный открыл стрельбу. Как сообщил источник kp.ru, в результате произошедшего погибли два человека, еще трое получили ранения. Среди пострадавших — один ребенок.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании стрелявшего. На месте работают оперативные службы.

- В Москве сотрудник подразделения по вопросам миграции задержал злоумышленника, открывшего стрельбу в помещении МФЦ, — сказала она.

Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин у себя в Twitter, медики делают все возможное для оказания помощи раненым. Также градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибших.

По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть медицинскую маску. Следственый комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в центре Москвы был задержан 18-летний парень, который угрожал совершить нападение на школу. Сотрудники полиции задержали его, как только молодой человек перелез через забор. По данным kp.ru, сейчас он находится в изоляторе временного содержания при районном отделе полиции. В ближайшее время для его детального допроса приедет следователь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.