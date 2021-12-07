Захарова назвала ситуацию с Украиной "зоной аналитической аномалии" американских экспертов

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты по международным отношениям из США хорошо разбираются в ситуации в разных регионах мира за исключением Украины, проявляя там аномальную некомпетентность. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав на прогнозы вокруг российского вторжения.

«Странно, что при здравом отношении к происходящему в других частях света ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова указала на оценки американских экспертов планов российского вторжения на Украину в свете сообщений о визите президента России Владимира Путина в Индию. По ее мнению, аналитики откровенно констатировали, что состоявшаяся встреча говорит о «провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели».

Напомним, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». В Кремле заявляли, что Москва никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства.