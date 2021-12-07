Госдума приняла закон об индексации маткапитала по фактической инфляции в 2022 году

Государственная дума приняла закон об индексации маткапитала по фактической инфляции в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума приняла закон об индексации материнского капитала по фактической инфляции в 2022 году.

- Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации, — гласит текст документа.

В таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы средств маткапитала.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России подготовило поправки, касающиеся начислений пенсий. Изменения распространятся на те группы пенсионеров, которые имеют право на единовременные выплаты всех накоплений. Теперь заявления на выплату единовременных пенсионных накоплений можно будет подать в электронном виде на портале Госуслуг. Такой порядок закрепят за социально незащищенными гражданами, получающими пенсии по потере кормильца или инвалидности, а также за теми, кто имеет недостаточно большой трудовой стаж для назначения страховой пенсии по старости и недобор по пенсионным баллам.