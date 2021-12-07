Опрос: каждый пятый россиянин планирует пройти переобучение и стать айтишником в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сервиса "Зарплата.ру" выяснили, что около 22 процентов россиян планируют пройти переобучение и стать айтишником в 2022 году. Еще 46% участников опроса готовы рассмотреть такую возможность в будущем.

Среди причин, по которым россияне захотели уйти в IT, аналитики назвали высокие зарплаты (33%), востребованность (24%), возможность работать удаленно по гибкому графику (21%) и шанс устроиться в международные компании (6%), сообщает Lenta.ru.

По мнению 19% респондентов, любой специалист с высшим образованием способен переквалифицироваться в IT-специалиста, 75% полагают, что все зависит от индивидуальных особенностей человека.

Генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова ранее называла разработчиков, аналитиков и тестировщиков самыми востребованными специалистами в 2022 году.

"В целом в 2022 году рост зарплат ожидается выше инфляции. То есть в этих сферах, о которых мы говорили, заработная плата должна увеличиться примерно на 10-15%", - цитирует специалиста RT.