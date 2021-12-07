В ЕС предупредили Россию о последствиях «агрессии» против Украины

В Евросоюзе предупредили Россию о последствиях «агрессии» против Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о последствиях для России в случае агрессии против Украины.

- Мы не допустим никакой агрессии или нарушения ее прав, ее суверенитета, ее территориальной целостности. В противном случае ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году, — сказал он в интервью «Ленте.ру».

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ноябре заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию. Он отметил, что единственные, кто готов выполнять Минские договоренности – это непризнанные республики Донбасса, а также Россия как участник Нормандского формата. Министры иностранных дел Франции и Германии после встречи с МИД Украины пригрозили России, расставив акценты в интересах Киева, подчеркнул глава МИД РФ.