Пенсионерка до смерти избила своего мужа за измены, которые якобы происходили в молодости Фото: Алексей БУЛАТОВ

91-летний житель Северо-Восточного округа Москвы Владимир Иванович (имя изменено) поступил в больницу с многочисленными гематомами и за несколько дней до смерти признался медикам, что его регулярно избивала собственная 84-летняя жена.

По его словам, пенсионерка регулярно избивала его, но он не мог ударить в ответ, так как считал, что бить женщин является неприемлемым, передает сайт mk.ru.

Считается, что причиной обид стали измены погибшего, которые якобы происходили в молодости, около полувека назад.

Сайт KP.ru рассказывал о пенсионерке, которая заявила в полицию на санитарку, избившую ее в московской больнице. По ее словам, медработник набросилась на нее с кулаками, кричала, несколько раз ударила, после чего стала душить.

"Все случилось во время обхода медперсоналом палат с пациентами. На теле женщины остались большие гематомы после избиения", - рассказали в правоохранительных органах.