Пенсионерка до смерти избила своего мужа за измены, которые якобы происходили в молодости
Фото: Алексей БУЛАТОВ
91-летний житель Северо-Восточного округа Москвы Владимир Иванович (имя изменено) поступил в больницу с многочисленными гематомами и за несколько дней до смерти признался медикам, что его регулярно избивала собственная 84-летняя жена.
По его словам, пенсионерка регулярно избивала его, но он не мог ударить в ответ, так как считал, что бить женщин является неприемлемым, передает сайт mk.ru.
Считается, что причиной обид стали измены погибшего, которые якобы происходили в молодости, около полувека назад.
Сайт KP.ru рассказывал о пенсионерке, которая заявила в полицию на санитарку, избившую ее в московской больнице. По ее словам, медработник набросилась на нее с кулаками, кричала, несколько раз ударила, после чего стала душить.
"Все случилось во время обхода медперсоналом палат с пациентами. На теле женщины остались большие гематомы после избиения", - рассказали в правоохранительных органах.