Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, как наследуются аккаунты в соцсетях Фото: Анастасия Осипова

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что аккаунт в соцсети может считаться таким же продуктом творческой деятельности и рассказал, в каком случае его можно унаследовать.

"По действующему законодательству аккаунт в социальной сети Instagram не является объектом интеллектуальной собственности. И если наследодатель при жизни успешно продавал через него панкейки или свою линию одежды, но не позаботился о том, кому передать пароли и доступ в случае смерти, то наследники вряд ли смогут продолжить бизнес на том же аккаунте", - заявил он в беседе с "Пятым каналом".

Правозащитник посоветовал составить завещание и указать в нем пароль и логин от своего аккаунта, чтобы не лишиться налаженного бизнеса.

Ранее стало известно, что заказать взлом аккаунта в социальных сетях или мессенджерах можно, заплатив от 700 рублей до 130 тысяч рублей.Среди самых популярных площадок для попыток взлома — Instagram, Telegram и WhatsApp, передает Life.ru.