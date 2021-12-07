Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 7 декабря, депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект «О полиции», который предполагает значительное расширение полномочий сотрудников Министерства внутренних дел.

Напомним, как писал сайт kp.ru, законопроект был внесен в Думу еще в мае прошлого года, однако о необходимости менять действующее законодательство по этому вопросу говорили давно.

На сегодняшний день полицейский должен искать водителя машины, если в его салоне задыхается ребенок, или владельцев жилья, где, например, готовят бомбу мигранты. Новый проект дает правоохранительным органам право вскрывать автомобили и квартиры, чтобы вовремя устранить возможную угрозу.

Одной из поправок ко второму чтению рекомендуется исключить из законопроекта норму о том, что правоохранители не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении и в установленном законодательством порядке.