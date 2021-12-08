На Кубани планируют отремонтировать более 300 км дорог в 2022 году

Около 180 километров из этих дорог находится в сельской местности. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти Краснодарского края планируют в следующем году отремонтировать более 300 километров дорог, сообщает администрация региона.

- Дорожный фонд Краснодарского края в 2021 году превысил 40 миллиардов рублей. В 2022 году планируется отремонтировать более 300 километров дорог, - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что около 180 километров из этих дорог находятся в сельской местности

Как пояснили краевые власти, среди крупных дорожных проектов – продолжение строительства обхода Тимашевска , трассы Краснодар – Ейск в Динском районе, обхода станицы Ленинградской. В 2022 году начнется строительство Восточного коридора в Краснодаре.

По данным региона, с 2015 года на Кубани построили и отремонтировали почти четыре тысячи километров дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» работы ведутся в трех агломерациях – Краснодаре, Сочи и Новороссийске, а также на региональных трассах.