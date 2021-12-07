Документальный фильм Андрея Лошака к 15-летию Тинькофф вышел онлайн

Известный режиссер Андрей Лошак снял документальный фильм про Тинькофф

Режиссер Андрей Лошак выпустил документальный фильм «Он такой один» к 15-летию Тинькофф. Во вторник, 7 декабря, фильм стал доступен для просмотра в сети

«Он такой один» — документальная история длиною в 15 лет о том, как создать успешный цифровой банк без единого отделения и превратить его в системно значимый банк и лайфстайл-экосистему, объединив более 18,5 миллионов клиентов и изменив стандарты не только финансовой индустрии, но и общества в целом. Фильм рассказывает об успехах и кризисах, визионерстве, инновационности команды Тинькофф и откровенно отвечает на самые острые вопросы.

Героями фильма стали топ-менеджеры и сотрудники Тинькофф, известные эксперты и экономисты, среди которых Ричард Брэнсон, Николай Сторонский, Сергей и Дмитрий Хотимские, Майкл Джон Калви и многие другие.

Единственный офлайн-показ фильма прошел в закрытом формате в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате 1 декабря. Сегодня, с 7 декабря, фильм доступен для просмотра онлайн на ютуб-канале Тинькофф.

- В честь 15-летия мы хотели рассказать нашу историю в формате фильма, ведь появление Тинькофф в 2006 году символизирует зарождение финтеха в России и мире. Именно поэтому известный российский журналист и режиссёр Андрей Лошак снял большой документальный фильм о Тинькофф, - отметил Co-CEO Группы Тинькофф Оливер Хьюз. - Перед Андреем стояла очень непростая задача для документалиста – передать ощущение времени и провести зрителя по истории Тинькофф через жизнь и состояние дел в стране. Десятки часов интервью с командой, беседы с клиентами и экспертами по всей стране – все это конечно нельзя целиком включить в фильм (хотя, возможно, к 20-летию стоит задуматься о сериале?).