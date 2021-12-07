Путин призвал не забегать вперед после сравнений «омикрона» с «живой вакциной»

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал не забегать вперед после сравнений омикрон-штамма коронавирусной инфекции с «живой вакциной».

- Хотя говорят он (омикрон-штамм) не такой вредный, вроде бы. Некоторые специалисты даже называют его «живой вакцинацией», но не будем забегать вперед. Во всяком случае отскок некоторый произошел, страхи оказались преждевременными, — сказал глава государства.

Напомним, вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что омикрон-штамм способен стать «природной вакциной» от коронавируса. Он предположил, что люди, переболевшие новым штаммом, станут устойчивы к любой коронавирусной инфекции. По его словам, если это предположение верно, то «омикрон» поможет миру забыть о локдаунах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «омикрон» заразнее предыдущих. Она напомнила, что что на сегодняшний день новый штамм «омикрон» выявлен у двух человек в России, а «по остальным - работа продолжается». Она также предупредила, что люди из других стран также «могут привезти коронавирус».