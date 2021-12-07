IT-специалисты обнаружили вирус в пиратских версиях Windows 11 Фото: Архив "КП"

Специалисты лаборатории Avast Threat Labs заявили, что обнаружили в пиратских русскоязычных версиях популярного софта вредоносный майнер CoinHelper.

Стало известно, вирус скрывается во взломанных Google Chrome, Microsoft Office, Windows 11, а также почти во всех нелицензионных топовых антивирусных программах. С его помощью мошенникам уже удалось похитить около 25 миллионов рублей, передает "Газета.ru".

Эксперты уже рассказывали об опасности скачиваемых пользователями пиратских файлов, которые могут содержать в себе вредоносный код.

Старший консультант компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева поясняла "Известиям", что такие программы могут собирать данные с устройства пользователя, например логины и пароли от социальных сетей.

Ранее эксперты назвали самые опасные компьютерные вирусы.

"Современные "внучатые племянники" вируса "Червь" Роберта Морриса, такие как WCRY, LOCKY, CERBER, SODINOKIBI, RYUK и так далее, угрожают пользователям гораздо большими бедами, чем их "дедушка"", - цитирует разработчика Михаил Кондрашин телеканал "360".