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Происшествия7 декабря 2021 14:56

Тела еще 13 погибших на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

Продолжаются поиски еще двух шахтеров
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Спасатели подняли на поверхность тела еще 13 погибших на шахте «Листвяжная»

Спасатели подняли на поверхность тела еще 13 погибших на шахте «Листвяжная»

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Тела 13 погибших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области были подняты на поверхность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

- Отделениями ВГСЧ МЧС России подняты на поверхность тела еще 13 человек из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще двух шахтеров, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. 51 человек, включая пятерых спасателей, погибли. Количество пострадавших в результате взрыва и последующего задымления возросло уже до 83 человек.

Ранее появилась информация, что российский Красный Крест (РКК) собрал более 96 миллионов рублей для оказания помощи семьям пострадавших и погибших. Деньги будут направлены на решение индивидуальных потребностей, отметил председатель организации Павел Савчук.